(shareribs.com) Frankfurt / New York 01.02.2021 - Technologiewerte zeigen sich im deutschen Handel überwiegend fester. Hier geht es für Software AG und Manz aufwärts. An der Wall Street klettern Tesla und Intel Der DAX steigt am Nachmittag um 1,2 Prozent auf 13.594 Punkte, gestützt von Covestro, Adidas und Deutsche Wohnen. FMC, Fresenius und BMW korrigieren. Der MDAX legt um 1,2 Prozent auf 31.458 ...

