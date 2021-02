Es wird das größte IPO seit zwei Jahren. Vor dem Börsengang von Kuaishou am Freitag in Honkong hat das Unternehmen 365 Millionen Aktien zu einem Preis von 115 Honkong-Dollar je Anteil bei Investoren platziert. Damit wird der TikTok-Rivale, an dem Tencent zu 21,6 Prozent beteiligt ist, insgesamt mit rund 60,9 Milliarden Dollar bewertet. Doch damit noch längst nicht genug.Das Interesse an der Zuteilung von Anteilen war gewaltig. Rund 1,4 Millionen Privatanleger wollten Aktien im Gesamtwert von 165 ...

