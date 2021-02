Nach eigenen Ausgaben zufolge kann der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech im zweiten Quartal höchstwahrscheinlich bis zu 75 Millionen außerplanmäßige Dosen seines Mittels an die Europäische Union ausliefern. BioNTech macht Hoffnung auf mehr Impfstoff Dies teilte das Unternehmen am Montagmorgen mit, nur wenige Stunden bevor der Impfgipfel von Bund und Ländern begann. "Wir arbeiten weiterhin an der Erhöhung der Lieferungen ab der Woche vom 15. Februar, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...