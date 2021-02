Berlin (www.fondscheck.de) - Scope bewertet den geschlossenen alternativen Investmentfonds DF Deutsche Finance Investment Fund 19 mit einem Preliminary Rating von (P) a- (AIF), so die Experten von Scope Analysis.Der geschlossene Publikumsfonds lasse eine gute risiko-adjustierte Rendite erwarten.Der DF Deutsche Finance Investment Fund 19 sei ein Dachfonds, der über institutionelle Investmentstrategien zu einem überwiegenden Teil in immobilienähnliche und ergänzend zu einem geringeren Anteil in klassische Infrastruktur investieren solle. In regionaler Hinsicht solle eine Diversifikation über Industrie- und Schwellenländer erfolgen. Der Dachfonds strebe eine regionale Allokation in Europa und Nordamerika zu je 40% und in Lateinamerika sowie Asien und im pazifischen Raum zu je 10% an. Mindestens 60% der Investmentstrategien sollten auf ausländische geschlossene Spezial-AIF erfolgen, die ihren Sitz in Ländern hätten, in denen EU-, UK- oder US-Recht greife. Zum Ratingstichtag seien noch keine Investmentstrategien getätigt worden, sodass es sich um einen reinen Blindpool handele. Scope liege jedoch ein aus vier Investmentstrategien bestehendes geplantes Start-Portfolio vor. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...