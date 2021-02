ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 17,23 Euro belassen. Er rechne bei Europas größtem Billigflieger nun zwar für das bis Ende März laufenden Geschäftsjahr 2020/21 mit einem höheren Nettoverlust als zuvor, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Montag vorliegenden Studie. Die mittelfristigen Aussichten aber seien weiterhin bestechend. Je länger die Nachfrage nach Flugreisen in der Branche insgesamt gedrückt bleibe, desto größer seien die strukturellen Chancen für Ryanair angesichts zunehmender Schwierigkeiten auf Seiten der Zulieferer und der Wettbewerber./la/ajx



