Die Entwicklung an den Börsen kann, zumindest in einzelnen Marktsegmenten, derzeit als fiebrig beschrieben werden. Die hitzige Diskussion über die Effekte einer Short Squeeze-Angriffes von "Reddit Crowds' verdeckt aber, dass die Ursachen für einen Preisanstieg auch andere sein können.Diese anderen Gründe für einen deutlich höheren Silberpreis haben wir auf dieser Seite von Anbeginn an dargestellt. Dass nun gerechtigkeitsgetriebene Kleininvestoren dies zum Anlass nehmen, Silber zu kaufen, verhält sich zum Grund des Anstieges wie Ursache und Anlass.Denn dass seit 4 Jahren weniger Silber in den Minen gefördert wird, die Silbernachfrage in der Industrie nur durch den Corona-Schock gebremst, aber nicht gestoppt wurde, und dass die oberirdischen Lagerbestände nicht nur in den Lagern von COMEX und LBMA seit Langem relativ gering sind im Verhältnis zur mittelfristig nachgefragten physischen Menge, ist seit Jahren bekannt.

