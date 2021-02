Die Aktienmärkte sind nach dem schwächeren Wochenausklang in der Vorwoche freundlich in die neue Handelswoche gestartet. Auf dem heute stattfindenden Impfgipfel der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer könnten konkrete Schritte zur Lösung der Probleme gemacht werden, die bislang eine schnellere Lieferung der Impfstoffe bremsen.Der DAX steht zum Handelsschluss 189 Punkte und damit 1,41 % höher als am Freitag bei 13.622 Punkten. In New York liegt der Dow Jones Industrial derzeit 0,75 % bzw. 225 Punkte höher bei 30.208 Punkten.Bei den Einzelwerten im DAX gab es überwiegend Gewinner, aber keine wirklichen Ausreißer. Am Ende der Tagesperformance standen die Aktien von Fresenius Medical Care (DE0005785802), die 3,29 % abgaben. Ein Analyst von Stiefel Europe hatte erklärt, dass der Markt für den Dialysekonzern seine Talsohle noch nicht erreicht habe.

