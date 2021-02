In der vergangenen Woche hat sich die Aktie von Gamestop (US36467W1099) von seinem Schlusskurs am 22.01.2021 bei 65 Dollar ausgehend mit einem Schlusskurs am 29.01.2021 mit 325 Dollar mit einer Punktlandung verfünffacht! Wer die Welle geritten ist, hat nun das Luxusproblem, seine Buchgewinne zu sichern. Heute ist die Aktie bislang knapp 25 % im Minus und steht bei 245,70 Dollar. Doch ist ein freier Fall kurzfristig unvermeidlich? Zwar haben die Melvin Capital und Citron Research ihre Shortpositionen (gezwungenermaßen) drastisch abgebaut bzw. aufgelöst und dabei wohl eine Menge Geld verloren.Was aber, wenn andere Short-Seller ihren Platz einnehmen? Die Reddit-Crowd, die weiter kaufen und halten könnte, würde die Zahl der umlaufenden Aktien reduzieren und damit den Preis länger auf hohem Niveau halten können, als den noch investierten Shorts lieb sein kann. Viel wird also in diesem Wettrennen von der Ausdauer der "Longs' abhängen, mehr Geduld zu besitzen als die derzeit investierten Shorts. Es bleibt also ungeachtet weiterer Diskussionen aufsichtsrechtlicher Art spannend.

