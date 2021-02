DGAP-Ad-hoc: Fresenius SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognose

Fresenius SE & Co. KGaA: Übersterblichkeit von Dialysepatienten belastet Konzernergebnis im Jahr 2021



01.02.2021 / 22:49 CET/CEST

Aktuelle Erwartungen für das Geschäftsjahr 2021

Auf Basis des aktuellen Stands der Finanzplanung und der Annahme, dass es bei den aktuellen Belastungen und Einschränkungen durch die Covid-19-Pandemie erst in der zweiten Jahreshälfte zu Erleichterungen kommen wird, strebt Fresenius für das Geschäftsjahr 2021 ein gesundes Umsatzwachstum1 und eine im Vergleich zum Vorjahr mindestens in etwa stabile Entwicklung des Konzernergebnisses2 an. Die Ergebnisentwicklung wird daher voraussichtlich auch im laufenden Jahr stark von Covid-19-Effekten beeinflusst sein. Wie heute von Fresenius Medical Care berichtet, dürfte insbesondere die deutlich erhöhte Sterblichkeit von Dialysepatienten aufgrund von Covid-19 die Geschäftszahlen von Fresenius Medical Care und damit auch das Wachstum des Konzernergebnisses2 von Fresenius maßgeblich belasten. Mittelfristiger Ausblick

Die mittelfristigen Wachstumsziele von Fresenius, die vor Ausbruch der Covid-19-Pandemie ausgegeben wurden, bleiben auf derzeitigem Informationsstand bestehen. Zu weiteren Details wird sich Fresenius am 23. Februar 2021 bei der Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2020 äußern. 1 währungsbereinigt

2 Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA entfällt; währungsbereinigt; vor Sondereinflüssen und einmaligen Aufwendungen im Zusammenhang mit wahrscheinlichen Effizienz- und Kosteneinsparungsprogrammen Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen können Sie unserer Website entnehmen unter https://www.fresenius.de/alternative-leistungskennzahlen. Fresenius SE & Co. KGaA,

