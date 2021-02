DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,3% auf 13.662 Pkt - DFV-Aktie unter Druck

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktie der DFV Deutsche Familienversicherung AG stand am Montag im nachbörslichen Handel deutlich unter Druck. Das Unternehmen muss den Konzernabschluss für das Jahr 2018 korrigieren, ebenso den Konzernlagebericht. Die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) habe festgestellt, dass beide fehlerhaft sind, teilte das Unternehmen mit und listete mehrere Verstöße gegen den internationalen Rechnungslegungsstandard IAS auf. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 10 Prozent tiefer gestellt.

Die Papiere des Immobilienunternehmen Hamborner Reit wurden 2,5 Prozent niedriger getaxt. Das Unternehmen rechnet 2021 mit Erlösen und einem operativen Ergebnis (FFO) unter dem Vorjahr. Der Vorstand stellt Erlöse aus Mieten und Pachten in der Spanne von 82 bis 86 Millionen Euro in Aussicht, wie das SDAX-Unternehmen mitteilte. Die Funds from Operations (FFO) sollen 45 bis 50 Millionen Euro erreichen. Der Nettovermögenswert NAV werde sich im laufenden Jahr voraussichtlich in etwa auf dem Niveau des Vorjahres bewegen.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 13.662 13.622 +0,3% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

