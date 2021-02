Eines der weltweit am kontroversesten diskutieren Themen zu herrschenden Strukturen an den weltweiten Aktienmärkten stellt aktuell ohne Frage das seit 22.01. verstärkt zutage getretene Aktivitätsverhalten der US Online Investmentempfehlungs-Plattform WALLSTREETBETS (Betreiber: REDDIT) dar.In ihrer seit Tagen nahezu ausschließlich nur noch auf Kaufempfehlungen aller am massivsten leer verkauften (geshorteten) Positionen etablierter US-Hedgefonds konzentrierten Empfehlungsabgabe in zumeist niedrig kapitalisierten Aktien und der hiermit bewusst gesteuerten Kampfansage an die führenden US-Hedgefonds gewann WallStreetBets zur erfolgreichen Umsetzung dieser Kaufempfehlungen in einer lawinenartigen Verbreitung zuletzt täglich über 1 Mio. Plattform-User/Community-Follower auf eine aktuelle Anzahl von derzeit sicherlich rd. 8-9 Mio. Usern hinzu (vor 3 Tagen: noch 6 Mio. User).

