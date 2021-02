DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

DEUTSCHE BAHN - Schlechte Nachrichten zur Deutschen Bahn überraschen erfahrene Haushaltspolitiker nicht mehr. Aber als vergangenen Freitag die Mitglieder des geheim tagenden Bundesfinanzierungsgremiums durch einen vertraulichen Bericht des Bundesrechnungshofs blätterten, schüttelten sie doch ihre Köpfe: Compliance-Probleme, Milliardenverluste bei der Auslandstochter Arriva und Corona-Schäden von bislang fast 10 Milliarden Euro. Die Nettoschulden, die Verbindlichkeiten inklusive der Belastungen wie Pensionsverpflichtungen, werden zudem von 32 Milliarden Euro in 2020 auf 36 Milliarden in 2021 und bis auf 38 Milliarden Euro in 2022 steigen. Das Gutachten kommt für die Bahn und ihre Führungskräfte zu einem heiklen Zeitpunkt. Bereits zuvor waren Koalitionspolitiker über den Vorstand verärgert. (Handelsblatt)

HILTON - Die US-Hotelkette Hilton hat mitten in der Coronakrise die Eröffnung von zehn neuen Häusern in Deutschland vereinbart. Das sagte Europachef Simon Vincent. Zusammen mit den zuvor schon geplanten Häusern, die größtenteils 2021 eröffnen, wird sich die Zahl der deutschen Standorte damit von 33 auf 50 erhöhen. Die Expansion läuft trotz Corona-bedingter Leerstände ungehindert weiter. So will der Hotelkonzern eine relevante Größe aufbauen, um mit einem eigenen Treueprogramm gegen Buchungsplattformen wie Booking und HRS zu bestehen. (Handelsblatt)

DEUTSCHE POST - "Wir müssen uns darauf einstellen, dass die Zahl der Briefe insgesamt weiter moderat zurückgehen wird", sagte Tobias Meyer, Vorstandsmitglied der Deutschen Post. Allerdings gab es Zuwachs in einem anderen Bereich: "Die Zahl der Postkarten ist Ende 2020 erstmals seit Langem gestiegen. Wir haben im Dezember elf Prozent mehr Postkarten befördert als im Vorjahresmonat. In der Pandemie nutzen offenbar viele Menschen die Postkarte, um miteinander im Kontakt zu bleiben". (SZ)

SAP - Der Softwarekonzern SAP hat mit dem Börsengang von Qualtrics einstige Kritiker des 8 Milliarden Dollar teuren Zukaufs Lügen gestraft. "Die Entscheidung war damals auch aus finanziellen Gesichtspunkten die absolut richtige", sagte Finanzvorstand Luka Mucic in einem Interview. "Wir werden uns über die Zeit ansehen, wie sich Qualtrics entwickelt, und dabei berücksichtigen, wie unser eigener Bedarf aussieht. Aber wir müssen natürlich auch die strategischen Überlegungen für Qualtrics selbst im Blick behalten". (Börsen-Zeitung)

MEINAUTO - Der Onlinehändler Meinauto denkt an einen Börsengang. Die Berichte zu einem möglichen Börsengang will Unternehmenschef Rudolf Rizzolli zwar nicht kommentieren. Er sagt aber weiter: "Grundsätzlich nur so viel dazu: Wir als Meinauto Group wären bereit". (FAZ)

AXA - "Auf dem wichtigen deutschen Markt sind wir in unseren Kernsegmenten sehr gut positioniert", sagte Thomas Buberl, Chef der Versicherungsgesellschaft Axa. "Wir sind ein großer Gewerbe- und ein großer Krankenversicherer, jeweils unter den erste drei, und wir wollen uns dort weiterentwickeln". (FAZ)

February 02, 2021

