DJ MÄRKTE ASIEN/Anleger weiter in Kauflaune - Unternehmenszahlen stützen

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die gute Stimmung an den Börsen in Ostasien vom Vortag hält am Dienstag an. Auf breiter Front legen die Indizes zu - diesmal auch gestützt von guten Vorgaben der Wall Street, wo insbesondere die technologielastigen Indizes kräftige Gewinne verzeichneten. Kiwoom Securities verweist auch auf den Ausblick des Haushaltsausschusses im US-Kongress als Treiber. Demnach könnte die US-Wirtschaft Mitte des Jahres wieder das Niveau von vor der Corona-Krise erreichen.

Im Fokus stünden die Quartalsergebnisse der Unternehmen, berichten Marktteilnehmer weiter. Der Nikkei-Index in Tokio liegt nach einem verhaltenen Start 0,8 Prozent vorn bei 28.313 Punkten, in Schanghai und Seoul fallen die Aufschläge ähnlich aus. In Schanghai sprechen Händler von einer Gegenbewegung nach oben, nachdem zuletzt die Notenbank dem Geldmarkt wieder Liquidität zugeführt hat. In der Vorwoche hatte sie noch entgegengesetzt agiert. In Seoul ist von ermutigend ausgefallenen Inflationsdaten die Rede.

In Hongkong steigt der HSI stärker um 1,8 Prozent und Sydney hat mit einem Plus von 1,5 Prozent fest geschlossen. In Indien geht es für den Sensex in Mumbai nach dem 5-prozentigen Kursfeuerwerk des Vortages um weitere rund 2,5 Prozent aufwärts. Hier stützen erneut die Pläne der Regierung, mit erhöhten Ausgaben die Wirtschaft des Landes aus der Pandemiekrise führen zu wollen.

Nintendo trotz guter Zahlen im Minus

Unter den Einzelwerten verlieren Nintendo in Tokio gegen den Markt 1,4 Prozent. Dien Aktie war nach den Quartalszahlen zunächst fest gestartet - passend dazu, dass der Konsolen- und Videospielersteller seine Umsatz- und Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr per Ende März erhöht hat. Zudem verdiente Nintendo in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 92 Prozent mehr als vor Jahresfrist und auch mehr als Analysten erwartet hatten. Nachdem die Aktie im vergangenen Jahr um rund 50 Prozent zugelegt hat, könnten hier Gewinnmitnahmen nun eine Rolle spielen.

Shiseido verbessern sich dagegen um 7,1 Prozent, nachdem das Kosmetikunternehmen einen geringer als bislang erwartet ausgefallenen Jahresverlust in Aussicht gestellt hat.

In Hongkong geben erneut Technologieaktie den Takt mit an: Das Index Schwergewicht Tencent verteuert sich um 4,6 Prozent, Alibaba machen weitere 3,7 Prozent gut. Alibaba wird im Laufe der Woche Geschäftszahlen präsentieren. Auch in Seoul sehen Marktteilnehmer Technologieaktien unter den größeren Gewinnern.

Denso werden um 4,9 Prozent nach oben genommen. Der Autozulieferer hat seinen Umsatz- und Gewinnausblick angehoben und zudem über einen Rekordumsatz im dritten Quartal berichtet. Zudem übertraf das Quartalsergebnis die Analystenschätzung.

In Sydney verteuerten sich im Technologiesegment Afterpay um fast 8 Prozent. Die höchsten Kursaufschläge im S&P/ASX-200-Index zeigten Credit Corp mit einem Plus von 8,8 Prozent, nachdem der Finanzierer starke Geschäftszahlen und einen erhöhten Ausblick präsentiert hatte.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.762,60 +1,49% +2,66% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.317,93 +0,81% +2,36% 07:00 Kospi (Seoul) 3.086,92 +0,99% +0,99% 07:00 Schanghai-Comp. 3.526,89 +0,62% +1,55% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 29.347,66 +1,57% +3,87% 09:00 Straits-Times (Sing.) 2.911,00 +0,51% +2,06% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.578,69 +0,78% -3,74% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:38 % YTD EUR/USD 1,2077 +0,1% 1,2062 1,2126 -1,1% EUR/JPY 126,81 +0,2% 126,60 126,98 +0,6% EUR/GBP 0,8825 -0,0% 0,8826 0,8834 -1,2% GBP/USD 1,3686 +0,1% 1,3666 1,3727 +0,1% USD/JPY 105,00 +0,0% 104,95 104,72 +1,7% USD/KRW 1115,91 -0,1% 1117,40 1118,11 +2,8% USD/CNY 6,4608 -0,1% 6,4680 6,4610 -1,0% USD/CNH 6,4672 -0,1% 6,4725 6,4630 -0,6% USD/HKD 7,7530 +0,0% 7,7527 7,7529 +0,0% AUD/USD 0,7634 +0,1% 0,7626 0,7655 -0,9% NZD/USD 0,7180 +0,3% 0,7158 0,7191 -0,1% Bitcoin BTC/USD 33.896,25 +1,0% 33.566,00 33.756,25 +16,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,10 53,55 +1,0% 0,55 +11,3% Brent/ICE 56,91 56,35 +1,0% 0,56 +10,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.855,91 1.860,00 -0,2% -4,10 -2,2% Silber (Spot) 28,56 29,05 -1,7% -0,49 +8,2% Platin (Spot) 1.118,50 1.134,83 -1,4% -16,33 +4,5% Kupfer-Future 3,55 3,55 +0,1% +0,00 +0,8% ===

