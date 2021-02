DJ Siemens Energy verbucht auch netto 99 Millionen Euro Gewinn

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens Energy wird die gute Zwischenbilanz des früheren Mutterkonzerns zum Auftakt des Geschäftsjahres 2020/21 nicht belasten. Das seit Ende September börsennotierte Energietechnikunternehmen verbuchte für den Zeitraum Oktober bis Dezember auch nach Steuern Gewinn: 99 Millionen Euro oder 9 Eurocent je Aktie, wie aus dem aktuellen Zwischenbericht hervorgeht. Siemens wird einen Teil davon - entsprechend seiner 35,1-prozentigen Beteiligung - in der eigenen Bilanz verbuchen. Vor einem Jahr noch hatte Siemens Energy auf Pro-forma-Basis 195 Millionen Euro Verlust eingefahren.

Umsatz und operatives Ergebnis sind bereits seit mehr als einer Woche bekannt. Siemens Energy musste Eckdaten veröffentlichen, weil sie erheblich besser ausgefallen waren als von Analysten erwartet. Die Geschäftsbereiche Gas and Power sowie Siemens Gamesa verzeichneten jeweils ein deutlich besseren angepasstes Ergebnis. Bei der spanischen Windenergietochter fielen vor allem hohe Sonderbelastungen aus dem Vorjahr nicht erneut an, während Gas and Power neben gesenkten Kosten auch von vorübergehenden Effekten profitierte.

Die angepasste EBITA-Marge vor Sondereffekten fiel mit 5,6 Prozent anders als im Vorjahr positiv aus. Das mittelfristige Ziel von 6,5 bis 8,5 Prozent wurde allerdings noch nicht erreicht.

Mit minus 388 (Vorjahr: plus 95) Millionen Euro deutlich negativ entwickelte sich der Free Cashflow. Erhebliche Verbesserungen bei Gas and Power wurden von hohen Mittelabflüssen bei Siemens Gamesa aufgezehrt. Dort fielen mit dem Auftragseingang im Offshore-Geschäft auch die Anzahlungen von Kunden.

