Microvast ist ein weltweit tätiger, führender Hersteller von Akkutechnologien der nächsten Generation für Nutz- und Spezial-Elektrofahrzeuge, der einen Markt im Umfang von 30 Mrd. US-Dollar bedient

Er verfügt über ein etabliertes und branchenführendes Portfolio an Akkutechnologien, die Konkurrenzlösungen im Hinblick auf Lebensdauer, Ladezeiten, Sicherheit und Gesamtbetriebskosten überlegen sind

Diese praxiserprobten Technologien haben 2020 einen Umsatz von über 100 Mio. US-Dollar erzielt und wurden weltweit in fast 30.000 Elektrofahrzeugen unterschiedlicher Typen eingesetzt, die bis heute mehr als 6 Milliarden Kilometer (3,8 Mrd. Meilen) zurückgelegt haben

Der Zusammenschluss bietet dem fusionierten Unternehmen bis zu 822 Mio. US-Dollar an Bruttoerlösen, darunter 282 Mio. US-Dollar an Zahlungsmitteln (sofern keine Rückkäufe getätigt werden), die von Tuscan treuhänderisch verwaltet werden, sowie überzeichnete, vollständig gebundene PIPE-Stammaktien im Umfang von 540 Mio. US-Dollar zu 10,00 US-Dollar je Aktie 1

Die Transaktion finanziert die Kapazitätserweiterung auf 9 Gigawattstunden bis 2022 und ermöglicht dem Unternehmen, aus den abgeschlossenen Verträgen mit einem Gesamtwert von über 1,5 Mrd. US-Dollar Erträge zu erzielen

Der renommierte Technologie-SPAC-Sponsor InterPrivate fungiert als Co-Sponsor und Berater von Tuscan

Zu den PIPE-Ankerinvestoren gehören der strategische Partner Oshkosh Corporation sowie von BlackRock, Koch Strategic Platforms und InterPrivate verwaltete Fonds und Konten

Der geschätzte Pre-Money-Kapitalwert von 2,1 Mrd. US-Dollar und der Kapitalwert nach Abschluss der Transaktion von rund 3 Mrd. US-Dollar, einschließlich eines erwarteten Erlöses von über 800 Mio. US-Dollar, basieren auf aktuellen Annahmen

Voraussichtliche Notierung an der Nasdaq unter dem Tickersymbol MVST nach erwartetem Transaktionsabschluss im zweiten Quartal 2021

Microvast, Inc., ein weltweit tätiger, führender Anbieter von Akkutechnologien der nächsten Generation für Nutz- und Spezialfahrzeuge ("Microvast" oder das "Unternehmen") und Tuscan Holdings Corp. (Nasdaq: THCB) ("Tuscan"), ein börsennotiertes Akquisitionszweckunternehmen (Special Purpose Acquisition Company "SPAC") haben einen endgültigen Fusionsvertrag abgeschlossen, der dazu führt, dass Microvast zu einem börsennotierten Unternehmen wird. Dies teilten beide Vertragspartner heute mit. Nach Abschluss der Transaktion wird das fusionierte Unternehmen den Namen "Microvast Holdings, Inc." tragen und voraussichtlich am Nasdaq Stock Market unter dem neuen Tickersymbol "MVST" gehandelt werden.

Microvast wurde 2006 in Houston gegründet und entwickelt wegweisende Akkutechnologien für Nutz- und Spezialfahrzeuge. Das Unternehmen verfügt über Forschungs- und Entwicklungskapazitäten und eigene Produktionsanlagen für Akkuwerkstoffe, verschiedene Chemikalien, Module und Packs für Akkus. Die preisgünstigeren Akkus des Unternehmens sind speziell für Elektronutzfahrzeuge konzipiert und zeichnen sich durch branchenführende Schnellladezeiten, hohe Energiedichte, deutlich längere Zykluslebensdauer und bewährte Sicherheit aus. Microvast-Akkus kommen bereits in fast 30.000 Fahrzeugen in 160 Städten und 19 Ländern zum Einsatz. Insgesamt wurden bisher mehr als 6 Milliarden Kilometer (3,8 Mrd. Meilen) mit den Akkus von Microvast zurückgelegt.

Die Akkulösungen von Microvast basieren auf einem umfangreichen Portfolio an geistigem Eigentum, das alle vier wesentlichen Akkukomponenten abdeckt und durch mehr als 550 Patente geschützt ist. Aufgrund seines hochdifferenzierten, vertikal integrierten F&E- und Industrialisierungssystems kann Microvast seinen Kunden kürzere Produktentwicklungszeiten, striktere Kostenkontrolle und größere Anpassungsfähigkeit im Vergleich zu seinen Wettbewerbern bieten. Dementsprechend profitiert das Unternehmen von Partnerschaften mit bedeutenden Branchenführern, darunter CNH Industrial, Oshkosh Corporation und ein führender deutscher Premiumhersteller von Sportwagen, sowie durch F&E-Partnerschaften mit BMW, dem United States Council for Automotive Research und dem Argonne National Laboratory.

Das Marktpotenzial für Microvast ist beträchtlich, insbesondere bei Nutzfahrzeugen wie leichte, mittelschwere und schwere Lkw, Transportern, Bussen, Zügen, fahrerlosen Transportfahrzeugen, Hafenausrüstung und Bergbau-Lkw. Derzeit resultiert dies in einer robusten und wahrscheinlichkeitsgewichteten Pipeline mit einem geschätzten Wert von 4,1 Mrd. US-Dollar bis 2025 sowie unterzeichneten Verträgen mit einem Gesamtwert von über 1,5 Mrd. US-Dollar bis 2027.

Durch seinen einzigartigen Fokus auf Akkulösungen für Elektronutzfahrzeuge ist Microvast nach eigener Einschätzung bestens positioniert, von dem großen und schnell wachsenden globalen Nutzfahrzeugmarkt zu profitieren, der einen Jahresumsatz von über einer Billion US-Dollar, mehr als 10 Millionen Fahrzeuge und einen adressierbaren Markt für Elektronutzfahrzeuge von 30 Mrd. US-Dollar umfasst.2 Der Umsatz mit Elektronutzfahrzeugen hat derzeit noch einen Marktanteil von 1,5 Prozent. Da Akkulösungen wie die von Microvast herkömmliche Verbrennungsmotoren aufgrund geringerer Kosten und höherer Leistung sowie staatlicher Regulierungsvorschriften zur Bekämpfung des Klimawandels weiter verdrängen, wird für das Jahr 2025 jedoch eine Marktdurchdringung von fast 9 Prozent erwartet, was einer CAGR von 55 Prozent für den Zeitraum von 2020 bis 2025 entspricht.3 Es wird erwartet, dass Entwickler von Akkulösungen eine zentrale Rolle in der Wertschöpfungskette von Elektrofahrzeugen übernehmen werden, da 30 bis 40 Prozent des Wertes jedes Elektrofahrzeugs allein auf den Akku entfällt.4

Yang Wu, Gründer, Chairman, CEO und President bei Microvast, kommentiert die heute erreichten Meilensteine wie folgt: "2008 haben wir uns vorgenommen, eine Mobilitätsrevolution anzustoßen, indem wir richtungweisende Akkutechnologien entwickeln, die es Elektrofahrzeugen ermöglichen, mit Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor zu konkurrieren. Seitdem haben wir drei Generationen von Akkutechnologien auf den Markt gebracht, die eine weitaus höhere Leistung als Konkurrenzlösungen bieten und viele Betriebsjahre lang den hohen Anforderungen von Nutzfahrzeugbetreibern gerecht werden. Die heutige Ankündigung markiert ein neues Kapitel unserer Unternehmensgeschichte, in dem wir gemeinsam mit unseren Großkunden und F&E-Partnern den Weg für die Masseneinführung von Elektronutzfahrzeugen ebnen werden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Tuscan, um den Übergang in die Elektromobilität voranzutreiben."

"In Microvast haben wir ein disruptives Technologieunternehmen gefunden, das in einem großen adressierbaren Markt mit einer langen Startbahn für künftiges Wachstum aktiv ist, das nachhaltige Wettbewerbsvorteile entwickelt hat und eine langjährige Erfolgsbilanz und bewährte Fähigkeiten vorweisen kann. Wir betrachten den Klimawandel als eine der größten Herausforderungen und Chancen der Welt. Es bedarf einer konzertierten globalen Anstrengung, um die Wirtschaft in einer Weise zu transformieren, die es Bürgern weltweit ermöglicht, Nachhaltigkeit und Wachstum zu verbinden. Wir sind ermutigt von den erreichten Fortschritten und freuen uns, ein Unternehmen unterstützen zu können, das unseres Erachtens eine wichtige Rolle in dieser Zukunft übernehmen kann", so Stephen Vogel, Chairman und CEO bei Tuscan. "Herr Wu und sein exzellentes Managementteam haben Microvast zu genau diesem Pionierunternehmen der Akkuindustrie für Elektrofahrzeuge gemacht."

Ahmed Fattouh, CEO bei InterPrivate Capital, erklärt: "Das Team von Microvast hat nicht nur eine wegweisende Akkutechnologie entwickelt, die für mehrere marktführende Kunden und Partner hochinteressant ist und 2020 einen Umsatz von über 100 Mio. US-Dollar generierte, sondern betreibt zudem einen branchenweit einzigartigen vertikal integrierten Produktionsprozess für seine Akkulösungen, der sowohl einen erweiterten Kundenservice bietet als auch exzellente Margen ermöglicht." InterPrivate-Partner Brian Pham fügt an: "Wir freuen uns, Microvast während seiner nächsten Wachstumsphase zu unterstützen, in der es im Zuge der Elektrifizierung des Nutzfahrzeugmarktes als börsennotiertes Unternehmen von der hohen Nachfrage nach seinen Produkten profitieren kann."

Yang Wu, Mitbegründer und Chief Executive Officer bei Microvast, wird das fusionierte Unternehmen zusammen mit dem bisherigen Managementteam weiterhin leiten. Stephen Vogel, Chairman und CEO bei Tuscan, wird weiterhin als Director des fusionierten Unternehmens tätig sein und erhält Unterstützung von Dr. M. Stanley Whittingham, der kürzlich den Chemie-Nobelpreis für seine bahnbrechende Arbeit auf dem Gebiet der Lithium-Ionen-Akkus erhalten hat. Der CEO von InterPrivate, Ahmed Fattouh, wird voraussichtlich eine Beobachterfunktion im Vorstand übernehmen.

Die Transaktion im Überblick

Der Transaktion wird bei einem PIPE-Zeichnungspreis von 10,00 US-Dollar je Aktie ein impliziter Kapitalwert des fusionierten Unternehmens von 3 Mrd. US-Dollar zugrunde gelegt, der auf aktuellen Annahmen basiert. Die Transaktion wird vom strategischen Partner Oshkosh Corporation sowie von Fonds und Konten unterstützt, die von BlackRock, Koch Strategic Platforms und InterPrivate Investment Partners verwaltet werden. Nach Abschluss der Transaktion wird das fusionierte Unternehmen bis zu 822 Mio. US-Dollar in Zahlungsmitteln erhalten sofern keine Rückkäufe durch THCB-Aktionäre erfolgen. Die Summe setzt sich aus überzeichneten PIPE-Aktien im Wert von 540 Mio. US-Dollar und bis zu 282 Mio. US-Dollar in Form von Zahlungsmitteln zusammen, die von Tuscan treuhänderisch verwaltet werden.

Die Boards of Directors von Microvast und Tuscan haben der geplanten Unternehmensfusion einstimmig zugestimmt. Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal 2021 erwartet und unterliegt unter anderem der Zustimmung der Tuscan-Aktionäre zur Fusion und gleichzeitigen PIPE-Transaktion, der Erfüllung der in der endgültigen Vereinbarung aufgeführten Bedingungen und anderer üblicher Abschlussbedingungen, einschließlich des Abschlusses der Prüfung des Proxy Statements durch die U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC"), der Erteilung bestimmter behördlicher Genehmigungen sowie der Zustimmung des Nasdaq Stock Market zur Notierung der Wertpapiere des fusionierten Unternehmens.

Berater

Barclays und Houlihan Lokey fungieren als Finanzberater für Microvast, und Shearman Sterling LLP fungiert als Rechtsberater für Microvast. Morgan Stanley Co. LLC tritt als Finanzberater von Tuscan, EarlyBirdCapital, Inc. als Kapitalmarktberater von Tuscan und InterPrivate Capital als strategischer Berater von Tuscan auf. Greenberg Traurig LLP fungiert als Rechtsberater von Tuscan, und Graubard Miller fungiert als spezieller SPAC-Berater von Tuscan. Morgan Stanley Co. LLC agiert als alleiniger Platzierungsagent für die PIPE-Finanzierung. Davis Polk Wardwell LLP agiert als Rechtsberater für Morgan Stanley Co. LLC.

Informationen zu Konferenzschaltung und Webcast

Investoren können im Laufe des heutigen Tages um 8.00 Uhr EST eine aufgezeichnete Telefonkonferenz abhören, in der die geplante Unternehmensfusion erörtert wird. Die Konferenzschaltung kann unter der Nummer 1 (877) 407-3982 für inländische Anrufer oder 1 (201) 493-6780 für Anrufer aus dem Ausland abgehört werden. Sobald Sie mit dem Operator verbunden sind, fragen Sie nach dem "Tuscan Holdings Corp. and Microvast, Inc. Business Combination Announcement Conference Call".

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird ebenfalls heute von 11.00 Uhr EST bis 23.59 Uhr EST am Montag, 15. Februar 2021, verfügbar sein. Um die Aufzeichnung abzuhören, wählen Sie bitte die gebührenfreie Nummer 1 (844) 512-2921 im Inland oder die internationale Nummer 1 (412) 317-6671. Teilnehmer müssen die Konferenz-ID "13715815" angeben.

Um auf den Webcast zuzugreifen, besuchen Sie bitte den Bereich "Investor Info" auf der Website von Microvast unter www.microvast.com.

Über Microvast

Microvast, Inc. ist ein Technologiepionier, der Lithium-Ionen-Akkulösungen konzipiert, entwickelt und herstellt. Microvast wurde 2006 gegründet und unterhält seinen Hauptsitz in Houston, US-Bundesstaat Texas. Das Unternehmen ist bekannt für seine zukunftsweisende Zelltechnologie und vertikalen Integrationsfähigkeiten, die von der Batteriechemie (Kathode, Anode, Elektrolyt und Separator) bis zu Akkupacks reichen. Dank der Prozessintegration vom Rohmaterial bis zur Systemmontage konnte Microvast eine Produktfamilie entwickeln, die eine breite Palette von Marktanwendungen abdeckt. Nähere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: www.microvast.com.

Über Tuscan

Tuscan Holdings Corp. ist ein Akquisitionszweckunternehmen, das gegründet wurde, um eine Fusion, einen Aktientausch, eine Akquisition von Vermögenswerten, einen Aktienkauf, eine Umstrukturierung oder eine ähnliche Fusion mit einem oder mehreren Unternehmen durchzuführen. Das Managementteam bei Tuscan wird von Stephen Vogel, Chairman und Chief Executive Officer, geführt. Tuscan ist an der Nasdaq unter dem Tickersymbol "THCB" gelistet.

Über InterPrivate

InterPrivate Capital ist eine private Investmentfirma, die Investitionen im Auftrag eines Konsortiums von Family Offices tätigt. Die einzigartige, unabhängige Co-Sponsor-Struktur der Firma bietet ihren Investoren die umfangreiche Branchenexpertise und Kompetenz erfahrener Dealmaker von weltweit führenden Private-Equity- und Venture-Capital-Firmen bei der Durchführung von Transaktionen. Tochtergesellschaften von InterPrivate Capital fungieren als Sponsoren, Co-Sponsoren und Berater von SPACs und verwalten mehrere Investmentvehikeln im Auftrag ihrer Family-Office-Co-Investoren, die sich an privaten und öffentlichen Investitionsmöglichkeiten beteiligen, darunter PIPE-Investitionen zur Unterstützung der von der Firma unterstützten Unternehmensfusionen. Für nähere Informationen über InterPrivate Capital besuchen Sie www.interprivate.com. Weitere Informationen zur SPAC-Strategie von InterPrivate sind verfügbar unter www.ipvspac.com.

Zusätzliche Informationsquellen

In Verbindung mit der geplanten Transaktion (die "geplante Transaktion"), an der die Tuscan Holdings Corp., ein Unternehmen aus Delaware ("Tuscan") und die Microvast, Inc., ebenfalls ein Unternehmen aus Delaware ("Microvast") beteiligt sind, beabsichtigt Tuscan, relevante Unterlagen bei der SEC einzureichen, darunter ein Proxy Statement. Dieses Dokument ist kein Ersatz für das Proxy Statement. INVESTOREN UND WERTPAPIERINHABER UND ANDERE INTERESSIERTE PARTEIEN WERDEN NACHDRÜCKLICH DARUM GEBETEN, DAS PROXY STATEMENT UND ALLE ANDEREN RELEVANTEN DOKUMENTE SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG ZU LESEN, DIE BEI DER SEC EINGEREICHT WURDEN ODER EINGEREICHT WERDEN, SOWIE ALLE ÄNDERUNGEN ODER ERGÄNZUNGEN ZU DIESEN DOKUMENTEN, SOBALD DIESE VERFÜGBAR SIND, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER MICROVAST, TUSCAN, DIE GEPLANTE TRANSAKTION UND DAMIT VERBUNDENE ANGELEGENHEITEN ENTHALTEN. Das Proxy Statement und andere Dokumente in Bezug auf die geplante Transaktion können (sobald diese verfügbar sind) kostenlos von der Website der SEC unter www.sec.gov heruntergeladen werden. Diese Dokumente können (sobald diese verfügbar sind) außerdem kostenlos bei Tuscan durch schriftliche Anfrage an Tuscan, Tuscan Holdings Corp., 135 E. 57th St., 17th Floor, New York, NY 10022, angefordert werden.

Kein Angebot oder Aufforderung

Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Proxy Statement noch die Einholung einer Stimmrechtsvollmacht, Zustimmung oder Genehmigung in Bezug auf Wertpapiere im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion, ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder eine Aufforderung zur Abgabe einer Zustimmung dar, noch findet ein Verkauf, eine Ausgabe oder eine Übertragung von Wertpapieren in einer Jurisdiktion statt, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gegen die Wertpapiergesetze einer solchen Jurisdiktion verstoßen würde.

Teilnehmer der Aufforderung

Diese Mitteilung ist keine Aufforderung zur Einholung einer Stimmrechtsvollmacht von einem Investor oder Inhaber von Wertpapieren. Tuscan, Microvast und einige ihrer Directors und Führungskräfte können jedoch in Übereinstimmung mit den Vorschriften der SEC als Teilnehmer der Einholung von Stimmrechtsvollmachten in Verbindung mit der geplanten Transaktion betrachtet werden. Informationen über die Directors und Führungskräfte von Tuscan und deren Besitz von Wertpapieren von Tuscan sind in den von Tuscan bei der SEC eingereichten Unterlagen aufgeführt, einschließlich des Annual Reports von Tuscan auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr, der am 13. März 2020 bei der SEC eingereicht wurde. Soweit sich beim Besitz von Wertpapieren von Tuscan gegenüber den Angaben im Annual Report von Tuscan Änderungen ergeben haben, wurden oder werden diese Änderungen in den bei der SEC eingereichten Statements of Change in Ownership auf Formblatt 4 wiedergegeben. Zusätzliche Informationen zu den Teilnehmern werden auch im Proxy Statement enthalten sein, sobald dieses verfügbar ist. Sobald diese Dokumente verfügbar sind, können sie kostenlos bei den oben genannten Quellen angefordert werden.

Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Presseinformation enthält zukunftsgerichtete Aussagen ("forward-looking statements") im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Solche Aussagen beinhalten Aussagen über zukünftige Finanz- und Betriebsergebnisse, unsere Pläne, Ziele, Erwartungen und Absichten in Bezug auf zukünftige Operationen, Produkte oder Dienstleistungen sowie andere Aussagen, die durch Wörter und Ausdrucksweisen wie "wahrscheinlich resultieren", "erwarten", "sich fortsetzen", "vermuten", "schätzen", "überzeugt sein", "beabsichtigen", "planen", "Prognose", "Ausblick" oder Wörter mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten unter anderem Aussagen über die Branche und Marktgröße von Microvast, zukünftige Geschäftschancen für Tuscan, Microvast und das fusionierte Unternehmen, die geschätzten zukünftigen Ergebnisse von Tuscan und Microvast und die geplante Transaktion, einschließlich des implizierten Kapitalwerts, der erwarteten Transaktions- und Eigentümerstruktur und der Wahrscheinlichkeit und Fähigkeit der Vertragsparteien, die geplante Transaktion erfolgreich durchzuführen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den aktuellen Einschätzungen und Erwartungen unseres Managements und unterliegen naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbedingten Unsicherheiten und Unwägbarkeiten, von denen viele schwer vorhersehbar sind und im Allgemeinen außerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Die tatsächlichen Ergebnisse und der zeitliche Ablauf von Ereignissen können erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen erwarteten Ergebnissen abweichen.

Zusätzlich zu den Faktoren, die bereits in den bei der SEC eingereichten Berichten von Tuscan offengelegt wurden, und den Faktoren, die an anderer Stelle in dieser Mitteilung genannt werden, können unter anderem die nachstehenden Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und der zeitliche Ablauf von Ereignissen wesentlich von den erwarteten Ergebnissen oder anderen Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden: (1) das Unvermögen, die geplante Transaktion oder, falls Tuscan die geplante Transaktion nicht abschließt, eine andere Unternehmensfusion durchzuführen; (2) das Unvermögen, die geplante Transaktion abzuschließen, weil die Abschlussbedingungen für die geplante Transaktion nicht erfüllt werden, einschließlich des Unvermögens, die Zustimmung der Tuscan-Aktionäre zu gewinnen, das Unvermögen, die geplante PIPE-Finanzierung durchzuführen, das Unvermögen, die Mindestsumme an verfügbaren Zahlungsmitteln nach Rückkäufen durch Tuscan-Aktionäre zu erreichen, das Unvermögen, die Nasdaq-Listing-Standards in Verbindung mit dem Abschluss der geplanten Transaktion zu erfüllen, oder der Eintritt eines Ereignisses, einer Änderung oder anderer Umstände, die zur Auflösung der endgültigen Vereinbarung führen könnten; (3) Kosten im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion; (4) die Verzögerung oder das Ausbleiben der Realisierung der erwarteten Vorteile aus der geplanten Transaktion; (5) Risiken im Zusammenhang mit der Unterbrechung des Managements des laufenden Geschäftsbetriebs aufgrund der geplanten Transaktion; (6) die Auswirkungen der gegenwärtigen COVID-19-Pandemie; (7) Änderungen in dem von hartem Wettbewerb geprägtem Markt von Microvast, einschließlich in Bezug auf Wettbewerbslandschaft, technologische Entwicklung oder regulatorische Änderungen; (8) Änderungen in den Märkten, die Microvast anvisiert; (9) das Risiko, dass Microvast nicht fähig ist, seine Wachstumsstrategien umzusetzen oder die Gewinnzone zu erreichen; (10) das Risiko, dass Microvast nicht fähig ist, sein geistiges Eigentum zu schützen; (11) das Risiko, dass Microvasts Kunden oder Zulieferunternehmen nicht in der Lage sind, ihren Verpflichtungen vollständig oder rechtzeitig nachzukommen; (12) das Risiko, dass Microvasts Kunden ihre Bestellungen für Microvasts Produkte anpassen, stornieren oder aussetzen; (13) das Risiko, dass Microvast zusätzliches Kapital aufbringen muss, um seinen Geschäftsplan umzusetzen, das möglicherweise nicht zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt nicht verfügbar ist; (14) das Risiko von Produkthaftungs- oder aufsichtsrechtlichen Prozessen oder Verfahren in Bezug auf die Produkte oder Dienstleistungen von Microvast; (15) das Risiko, dass Microvast nicht in der Lage ist, wirksame interne Kontrollen zu entwickeln und aufrechtzuerhalten; (16) der Ausgang von Gerichtsverfahren, die nach der Ankündigung der geplanten Fusion gegen Tuscan, Microvast oder einen ihrer jeweiligen Directors oder eine ihrer Führungskräfte eingeleitet werden könnten; (17) Risiken der Geschäftstätigkeit in der Volksrepublik China; und (18) das Nichteintreten der erwarteten Pro-forma-Ergebnisse und der zugrunde liegenden Annahmen, einschließlich der erwarteten Aktienrückkäufe, Kaufpreisänderungen und anderer Anpassungen.

Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften können erheblich und möglicherweise nachteilig von den Prognosen und zukunftsgerichteten Aussagen sowie den Annahmen, auf denen diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren, abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass die hierin enthaltenen Daten vollständig oder teilweise die zukünftige Leistung widerspiegeln. Wir empfehlen Ihnen nachdrücklich, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersage zukünftiger Leistungen zu verlassen, da die prognostizierten Finanzdaten und andere Informationen auf Schätzungen und Annahmen beruhen, die naturgemäß erheblichen Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren unterliegen, von denen viele außerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Alle hierin enthaltenen Informationen gelten im Fall von Informationen über Tuscan und Microvast nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments bzw. im Fall von Informationen aus anderen Quellen als Tuscan oder Microvast zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen. Wir haben weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund von Entwicklungen zu aktualisieren, die nach dem Veröffentlichungsdatum dieser Mitteilung eintreten. Prognosen und Schätzungen in Bezug auf die Branche und die Endmärkte von Microvast beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, es kann jedoch nicht gewährleistet werden, dass sich diese Prognosen und Schätzungen ganz oder teilweise als zutreffend erweisen. Annualisierte, Pro-forma-, projizierte und geschätzte Angaben werden nur zur Veranschaulichung verwendet. Sie stellen keine Prognosen dar und spiegeln möglicherweise nicht die tatsächlichen Ergebnisse wider.

________________________________________

1 Beinhaltet den Tausch von 57,5 Mio. US-Dollar an Überbrückungsanleihen, die von Microvast an einen PIPE-Investor und seine verbundenen Unternehmen ausgegeben wurden, gegen Stammaktien von Tuscan bei Abschluss der Transaktion gemäß dem endgültigen Fusionsvertrag.

2 Der weltweite Absatz von Nutzfahrzeugen beruht auf Schätzungen von Bloomberg New Energy Finance (BNEF); jährliche Absatzschätzungen basieren auf Branchenanalysen; der von Microvast für 2025 geschätzte adressierbare Gesamtmarkt wird berechnet als 1 Billion US-Dollar Umsatz von Nutzfahrzeugen 9 E-Fahrzeug-Marktpenetration 35 Anteil des Akkus am E-Fahrzeug-Gesamtwert (Mittelwert), wird auf 30 Mrd. US-Dollar geschätzt.

3 Basierend auf dem Umsatz in den Schlüsselmärkten (USA, Europa, China, Japan und Südkorea), die den Großteil des weltweiten Umsatzes ausmachen und in denen die Marktpenetration von Elektrofahrzeugen zuerst stattfinden wird; Umsätze in weiteren globalen Märkten könnten weiteres Wachstumspotenzial bieten.

4 Implizierter Akkubedarf (GwH) basierend auf BNEF-Schätzungen; verfügbar bis 2030.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

