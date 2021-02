DJ Neue Apple-Anleihe stößt auf starke Nachfrage

Von Joy Wiltermuth

NEW YORK (Dow Jones)--Der Technologieriese Apple kann sich vor Interessenten nach seiner neuen 14 Milliarden-Dollar-Anleihe nicht retten. Für die Anleihe, die aus sechs Tranchen besteht, wurden Angebote für mehr als 33 Milliarden Dollar eingesammelt. Die Laufzeit der Anleihen reicht von 5 bis 40 Jahren und die meisten haben erstklassige Ratings (Aa1 und AA+). Die Rendite der 30-jährigen Anleihen im Volumen von 3 Milliarden Dollar liege 82 Basispunkten über Treasurys, geht aus den Angebotsdetails hervor, die von Marketwatch eingesehen wurden. Die Apple-Anleihe ist bisher im Jahr 2021 die größte Unternehmensanleihe mit Spitzenbonitäten. Das Angebot von Apple übertraf damit laut einem Anleiheinvestor die Anleihe von 7-Eleven, die in der vergangenen für fast 11 US-Dollar emittiert wurde. Bei Apple war kein Kommentar in der Sache erhältlich.

