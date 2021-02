NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ASML von 472 auf 534 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Geschäftsentwicklung bei dem Chipindustrie-Ausrüster laufe rund und die Aktie habe trotz der schon deutlich überdurchschnittlichen Entwicklung noch Luft nach oben, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im besten Fall könnte die Aktie bis Ende 2024 bis auf 675 Euro klettern./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2021 / 23:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2021 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0010273215

