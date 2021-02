Die Rallye in Asien geht weiter. Nach einem starken Wochenauftakt am Montag steigen auch heute alle wichtigen Benchmarks in der Region stark an. Die Kursgewinne stechen insbesondere in Taiwan und China heraus. Die gute Stimmung färbt auf den Terminmarkt ab. Die wichtigsten Futures sind eine Viertelstunde vor der Eröffnung der europäischen Vorbörse alle im Plus. Der DAX-Future notiert 0,25 % höher bei 13.693 Punkten, während der S&P 500 Future bei 3.785 Punkten (+0,54 %) notiert und der Nasdaq-Future bei 13.324 Punkten (+0,67 %) gesehen wird.Zum Wochenauftakt ergab sich ein Rebound in Frankfurt. Nach den scharfen Verlusten zum Ende der vergangenen Woche kehrten am Montag die Schnäppchenjäger zurück und kauften, was vorher gefallen war. Davon profitierte vorrangig der DAX, der 1,41 % auf 13.622,02 Punkte steigen konnte. Insbesondere die Aktien von adidas (+3,40 %) und der Deutsche Wohnen (+3,47 %) waren gefragt.

