Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX konnte gestern die charttechnisch wichtige 13.500 Punkte-Marke zurückerobern. Er stieg sogar bis zum Handelsende auf 13.622 Zähler. Das entspricht einem Plus von 1,4 Prozent. Über die Hälfte der Januarverluste hat er damit wieder wettgemacht. Marktidee: Dow Jones. Der Dow Jones weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Der letzte mittelfristige Rally-Schub beförderte den Index bis auf ein am 21. Januar markiertes Rekordhoch bei 31.272 Punkten. Dort startete eine Abwärtskorrektur die aktuell noch andauert. Im gestrigen Handel gelang eine Rückkehrbewegung an die 50-Tage-Linie. Gelänge ein dynamischer Anstieg über die aktuelle Widerstandszone bei 30.327-30.458 Punkten wäre eine deutlichere Erholung möglich.