Es gibt ein Impfversagen, das wird wohl keiner mehr so recht leugnen können. Die Impfquote ist und bleibt auf absehbare Zeit so schlecht, dass Merkel schon Lockerungen an sie knüpft.

Der Beitrag Bei Hart aber Fair: Niemand hat Schuld am Impfversagen, schon gar nicht die EU oder die Bundesregierung erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Den vollständigen Artikel lesen ...