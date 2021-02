The following instruments on XETRA do have their first trading 02.02.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 02.02.2021Aktien1 US1914592050 Cochlear Ltd.2 KYG4403H1002 HBM Holdings Ltd.3 CA56389K1084 Manning Ventures Inc.4 IL0065100930 Zim Integrated Shipping Services Ltd.5 CA28619M1059 Element 29 Resources Inc.6 JP3815100007 Fuji Seiki Co. Ltd.7 JP3046420000 Japan Excellent Inc.8 CA74365J1021 ProStar Holdings Inc.9 JP3355400007 Shift Inc.10 JP3944390008 UZABASE Inc.11 US60855D2009 Moleculin Biotech Inc.12 CA74766R2081 Quantum Cobalt Corp.Anleihen1 USU81522AE14 7-Eleven Inc.2 US00165CAD65 AMC Entertainment Holdings Inc.3 US00165CAB00 AMC Entertainment Holdings Inc.4 AT0000A2N7T2 DO & CO AG5 USU81522AC57 7-Eleven Inc.6 USU81522AA91 7-Eleven Inc.7 USU81522AF88 7-Eleven Inc.8 XS2293559964 AMTD Group Company Limited9 DE000DD5AU44 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank10 USU81522AG61 7-Eleven Inc.11 USU14178ER13 Cargill Inc.12 USU14178EM26 Cargill Inc.13 XS2274511497 Oryx Funding Ltd.14 US06407F2B71 Bank of New Zealand15 US06407F2B71 Bank of New Zealand16 XS2294856286 Thames Water [Kemble] Finance PLC17 USU81522AD31 7-Eleven Inc.18 USU81522AB74 7-Eleven Inc.19 XS2296027217 Corporación Andina de Fomento