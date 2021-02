Berlin (ots) -- WHOOP (https://www.whoop.com/) als Fitnesspartner während des Home-Workouts- Know yourself: Evaluiere Sleep, Strain und Recovery Level und lerne durch WHOOP deinen eigenen Körper besser kennen; die Datenanalyse lässt Rückschlüsse auf eine mögliche Infektion mit dem Covid-19 Virus zu- Sportler*innen wie Lebron James (Los Angeles Lakers), Gareth Bale (Tottenham Hotspur), Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs), Stephen Curry (Golden State Warriors), Kate Courtney und Michael Phelps leben, trainieren und arbeiten mit Unterstützung von WHOOP Der Anfang des Jahres steht normalerweise für "New Year, New Me", sportliche Vorsätze und steigende Mitgliederzahlen in den Fitnessstudios. 2021 ist anders. Der Lockdown lässt sportliche Aktivitäten weitestgehend nur im eigenen Raum zu und die eigenen Fitnessziele müssen neu definiert werden. WHOOP (http://www.whoop.com), die Human Performance Company, kann hier zielführend unterstützen sowie fit und gesund durch den Lockdown führen.WHOOP ist dabei der perfekte Fitnesspartner, da es die einzige tragbare Technologie ist, die die externen und internen Stressfaktoren misst, welche den Körper sowohl im Training als auch im Alltag belasten. Durch die Analyse der drei Elemente Sleep, Strain und Recovery sowie der Berechnung der Korrelationen, lassen sich entscheidende Schlüsse über die eigene Fitness und den eigenen Gesundheitszustand ziehen. WHOOP bildet dabei nicht nur den Status Quo ab, sondern bietet weitreichende Informationen wie Herzfrequenzvariabilität, Ruhepuls, Atemfrequenz und Schlafstadien zur Erreichung der eigenen Fitnessziele sowie der Aufrechterhaltung der eigenen Gesundheit. Somit beantwortet WHOOP nicht nur die Frage was gestern geleistet wurde, sondern was heute geleistet werden kann.Nach nur vier Monaten WHOOP Nutzung haben Mitglieder folgende Veränderungen feststellen und belegen können: Senkung der Herzfrequenz um 4,4 BPM, Steigerung der Herzfrequenzvariabilität um 8 Millisekunden, 60 prozentige Senkung des Verletzungsrisikos, erholsamer Schlaf. Darüber hinaus lassen die Daten Rückschlüsse auf eine mögliche Infektion mit dem Covid-19 Virus zu: So erging es Golfer und PGA Gewinner Scott Stallings, der kurz vor einem Turnier erhebliche Unterschiede zu seinen normalen Grundwerten entdeckte. Er ließ sich auf Covid-19 testen und wurde positiv bestätigt, sagte das Turnier ab und verhinderte so eine mögliche Infektion zahlreicher Teilnehmer*innen und Mitarbeiter*innen. Weitere Informationen dazu (https://www.whoop.com/thelocker/case-studies-respiratory-rate-covid-19/).Trainiere schlauer, nicht härterDas WHOOP-Band und die dazugehörige App bieten umfassende Informationen zur Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Balance zwischen Strain, Recovery und Sleep, also Belastung, Erholung und Schlaf. Jeden Morgen gibt die Datenanalyse Empfehlungen auf Grundlage der täglichen Erholung aus. Diese Daten werden über den Tag hinweg aktualisiert, so dass ein Gleichgewicht zwischen Be- und Entlastung gewährleistet werden kann.Trainiere nicht alleinDer Lockdown zwingt zu Training allein. WHOOP schafft hier Abhilfe durch die weltweite WHOOP Community, deren Teil man werden kann. Hierbei können Gruppen mit den eigenen Freunden*innen und Familienmitgliedern sowie mit Menschen, mit den selben Fitnessinteressen gegründet werden. Die Funktion WHOOP Live lässt außerdem aktuelle Fitnesserfolge und -momente miteinander teilen. So bleibt das Motivationslevel hoch.Schlafe erholsamerAusreichend Schlaf ist ein wesentlicher Aspekt der menschlichen Leistung. Basierend auf der jeweils einzigartigen Physiologie eines Menschen, der vorherigen Schlafmenge und der jüngsten Belastung des Körpers berechnet WHOOP zielgenau, wie viel Schlaf jede Nacht benötigen wird. Dies ergibt eine Empfehlung der optimalen Schlafdauer sowie Zu-Bett-geh-Zeit. Mit WHOOP können auch verschiedene Verhaltensweisen verfolgt und deren Auswirkungen auf Schlaf und Erholung beobachtet werden, um festzustellen, welche Faktoren die Schlafintensität am meisten beeinflussen, vom Alkoholkonsum bis zur richtigen Flüssigkeitszufuhr.Pressekontakt:WHOOP Pressekontakt Deutschland | M&C Saatchi Sports&Entertainment GmbH | Amadeus Thüner | Senior PR Manager | amadeus.thuener@mcsaatchi.deOriginal-Content von: WHOOP, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152806/4827705