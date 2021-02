Die Corona-Pandemie macht dem Medizin- und Krankenhauskonzern Fresenius SE auch 2021 zu schaffen. Erst vor wenigen Wochen hatte man sich bessere Ergebnisse für das neue Geschäftsjahr zum Ziel gesetzt, doch nun muss der Konzern wohl zurückstecken. Genauer: Er ächzt unter der Last seiner Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC). Diese hält für 2021 einen tiefen Ergebniseinbruch für möglich - so zumindest teilte sie es gestern Abend mit. Immer Ärger mit den Kindern...



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info

FRESENIUS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de