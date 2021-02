Zusammenfassung:

Jährliche Auszeichnungen würdigen herausragende Leistungen und Innovationen im Bereich der unternehmerischen Nachhaltigkeit

ADVA wird für seinen ganzheitlichen Ansatz bei Ökodesign, Energieeffizienz und unternehmerischer Nachhaltigkeit ausgezeichnet

Produkte des Unternehmens werden für die Reduzierung von Emissionen in Kommunikationsnetzen bei gleichzeitiger Erhöhung der Datenkapazität ausgezeichnet

ADVA (FWB: ADV) gabheute bekannt, dass das Unternehmen von der Telecommunication Industry Association (TIA) mit dem 2020 Global Sustainability Award for Excellence in Network Equipment ausgezeichnet worden ist. ADVA erhielt die Auszeichnung für herausragende Leistungen und Innovationen im Bereich Nachhaltigkeit. Besonders hervorgehoben wurden die radikale Verbesserung der Energieeffizienz aller Produktlinien des Unternehmens sowie die Umstellung der wichtigsten ADVA-Standorte auf 100% erneuerbare Energien. Diese Erfolge sind Teil eines umfangreichen Maßnahmenkatalogs, den das Unternehmen im Rahmen seiner langjährigen Fokussierung auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung aufgelegt hat. Die konsequente Umsetzung hat dazu beigetragen, dass ADVA zum vierten Mal in Folge von der TIA Sustainability Initiative mit "Gold" bewertet wurde.

"Diese Auszeichnung ist eine Wertschätzung für all die Arbeit, die wir leisten, um zum einen unseren Kunden zu helfen, ihre Emissionen zu reduzieren und zum anderen unser eigenes Geschäft wirklich nachhaltig zu gestalten. Auch wenn die Nachfrage nach Breitbandanschlüssen weiter steigt, reduzieren wir den CO2-Ausstoß in der gesamten Branche, indem wir den Stromverbrauch und den Formfaktor unserer Übertragungstechnik verringern. Wir nehmen auch die Umweltauswirkungen unseres eigenen Betriebs ins Visier, indem wir uns verpflichten, die CO2-Emissionen deutlich zu senken", so Klaus Grobe, Director Sustainability bei ADVA. "Diese Auszeichnung unterstreicht die Bedeutung unserer Aktivitäten zum Schutz der Umwelt. An jedem ADVA-Standort auf der ganzen Welt verbessert unser Team die Energieeffizienz, reduziert Abfall und fördert nachhaltige Initiativen."

ADVA wurde mit dem Preis des TIA QuEST Forums virtuell auf dem jährlichen Führungstreffen geehrt. TIA sagt, dass seine Global Sustainability Awards "Organisationen anerkennen, die hervorragendes erreichen und mit Energie, Leidenschaft und Innovation beim unternehmerischen Handeln das Thema Nachhaltigkeit voranbringen." ADVA war eines der ersten Unternehmen der Branche, das das TIA-Sustainability-Assessor-Tool eingeführt hat. Dieses Tool ermöglicht Unternehmen eine schnelle Selbstbewertung und ein Benchmarking ihrer Nachhaltigkeits- und CSR-Programme. Seitdem hat ADVA seinen branchenführenden Fokus auf die Reduzierung von Kohlenstoffemissionen mit ehrgeizigen Verpflichtungen der Science Based Targets Initiative (SBTi) formalisiert. ADVA hat sich nicht nur verpflichtet, die Emissionen während der Nutzungsphase seiner Produkte um 3% zu senken, sondern auch die Treibhausgase aus dem eigenen Betrieb bis 2032 um 67% zu reduzieren.

"Die Auszeichnung vom TIA QuEST Forum ist ein großer Erfolg für unser Team. Sie rückt das, was wir jeden Tag tun, ins Rampenlicht. Und sie trägt dazu bei, Best Practices in der Branche zu verbreiten. Dazu gehört zum Beispiel unser preisgekrönter Fokus auf Kreislaufwirtschaft und Ökodesign, der die Rohstoffaufnahme und den Recycling-Output unserer Produkte optimiert", kommentiert Christoph Glingener, CTO, ADVA. "Diese Auszeichnung ist auch eine wichtige Anerkennung für unser Bestreben, jeden Aspekt unseres Unternehmens umweltfreundlich zu gestalten, von der drastischen Reduzierung der CO2-Emissionen unserer Fahrzeugflotte bis hin zu radikalen Innovationen in der Lieferkette. Besonders wichtig sind jedoch die fortlaufenden Verbesserungen in unseren ADVA-Produkten. Indem wir sicherstellen, dass unsere Übertragungstechnik einen deutlich höheren Datendurchsatz liefert und dabei proportional weniger Energie verbraucht, helfen wir jeder Branche, eine wirklich nachhaltige Zukunft aufzubauen."

