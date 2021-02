Vor der Hauptversammlung am Freitag bleibt die Stahlsparte bei ThyssenKrupp das bestimmende Thema. Das Angebot von Liberty Steel ist die einzige vorliegende Offerte, doch es ist so schwach, dass das Management kaum zusagen kann. Wie es weitergeht, bleibt offen. Immerhin geht es im operativen Geschäft aufwärts.Noch handelt es sich beim "aktualisierten Angebot" von Liberty Steel zwar um keine bindende Offerte", so ThyssenKrupp-Chefin Martina Merz in der vorab veröffentlichten Rede zur Hauptversammlung. ...

