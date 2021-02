Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der richtungsweisende Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) startete mit Verlusten in die neue Handelswoche, so die Analysten der Helaba.Verantwortlich dafür dürfte unter anderem die freundliche Stimmung am deutschen Aktienmarkt und die Ankündigungen der Impfhersteller mehr Impfdosen in die EU liefern zu wollen. Die Unsicherheit über den Pandemieverlauf sei jedoch weiterhin hoch, denn der 7-Tage-Inzidenzwert liege noch weit oberhalb dem Ziel von 50 und Mutationen des Coronavirus würden den Ausblick drüben. Die 10J-Peripheriespreads hätten sich zum Wochenstart gleichwohl leicht eingeengt. BTPs würden aktuell 113 Basispunkte über Bunds rentieren. ...

