Nach dem starken Wochenauftakt dürften die guten Vorgaben aus Übersee hierzulande auch am Dienstag die meisten Aktienkurse unterstützen. Der deutsche Leitindex DAX +1,41% wurde etwa eine halbe Stunde vor dem Xetra-Start 0,6 Prozent höher gesehen bei nun 13.396 Punkten. Zuvor war die Stimmung auch an den US-Börsen und in Asien positiv.Die Turbulenzen, die in der Vorwoche vom Kräftemessen zwischen professionellen ...

