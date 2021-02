München (ots) -- Tränenreicher Abschied vom ersten Auto beschert hohe Marktanteile- 8,2 % MA (14-49 Jahre) um 20:15 Uhr bzw. 7,7 % MA (14-49 Jahre) um 21:15 Uhr- RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 4,8 % "Die Geissens" legen weiter zu: Am gestrigen Montagabend erzielte die neue Folge von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" 8,2 % MA bei den 14-49-Jährigen und 16,4 % MA in der jungen Zielgruppe (14-29 Jahre). Das bedeutet einen neuen Bestwert der aktuellen Staffel, der zuletzt im Februar 2020 erreicht wurde. Bis zu 1,42 Mio. Zuschauer gesamt verfolgten den tränenreichen Abschied von Davina und ihrem ersten Auto.Die um 21:15 Uhr folgende Episode schlug bei den 14-49-Jährigen mit 7,7 % MA zu Buche und erreichte bei den jungen Zuschauern (14-29 Jahre) 16,2 % MA. Ab 21:15 Uhr begaben sich bis zu 1,34 Mio. Zuschauer gesamt auf Shoppingtour durch Venedig mit der Millionärsfamilie.Insgesamt erzielte RTLZWEI einen Tagesmarktanteil von 4,8 %.Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 01.02.2021, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Pressekontakt:RTLZWEIProgrammkommunikation089 - 64185 0kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/4827757