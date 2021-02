Baierbrunn (ots) - Es ist ein fein aufeinander abgestimmtes Zusammenspiel von Hormonen und Botenstoffen, das für ein gesundes Auf und Ab der Schlafphasen sorgt - und für einen erholtes Aufwachen. Mit den Jahren ändert sich das: Ältere schlafen nicht mehr so tief wie früher. Ihr Schlaf wird störanfälliger: Oft wachen sie beim kleinsten Geräusch auf, da kommen schon mal zwei Stunden Wachphasen zusammen. Das berichtet das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" im Titelthema der aktuellen Ausgabe "Gut durch die Nacht".Auch der Mittagsschlaf zähltDas Schlafbedürfnis eines Älteren verändert sich dagegen nicht. Gesunde Senioren schlafen im Durchschnitt sechs bis acht Stunden, inklusive Mittagsschlaf. Wer auf weniger kommt, sollte nicht beunruhigt sein: Entscheidend ist, wie man sich tagsüber fühlt. Wer zunehmend unkonzentriert, müde und gereizt wird oder sogar öfter am Tag für Sekunden einnickt, sollte der Sache auf den Grund gehen und einen Termin beim Arzt vereinbaren.Abendspaziergang als EinschlafritualWas außerdem hilft, sind ein gut strukturierter Tag mit sozialen Zeitgebern wie zum Beispiel Freunde treffen und regelmäßige Mahlzeiten sowie auch feste Einschlafrituale. Dazu zählen der abendliche Spaziergang, um den Tag harmonisch abzuschließen, ein warmer Kräutertee oder ein leises Klavierstück von Mozart. Übrigens: Ein Schlummertrunk ist kontraproduktiv. Alkohol stört das Durchschlafen.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 02/2021 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter www.senioren-ratgeber.de (http://www.senioren-ratgeber.de) .Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/4827747