Die Allianz Krankenversicherung (APKV) hat ihr Portfolio für Firmen ausgebaut. Mit "InboundMed Best 100" und dem Aufbautarif "InboundMed Best 100 Langfristig" können Unternehmen Impatriates, also Mitarbeiter aus dem Ausland, die für einen bestimmten Zeitraum in Deutschland arbeiten, krankenversichern. Das bisherige Angebot gilt nun auch für Europäer, somit lassen sich Beschäftigte aus der ganzen Welt absichern.

