C-QUADRAT Asset Management erweitert mit Christian Fastenrath als Director Institutional Clients das Vertriebsteam um Jörg Hudemann in Deutschland. "Wir freuen uns, dass unser Team mit Christian Fastenrath - um einen ausgewiesenem Branchenkenner verstärkt wird ", so Jörg Hudemann, Niederlassungsleiter der Zweigniederlassung in Deutschland.

