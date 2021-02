Kein Land verfügt über so viele kleine Unternehmen mit derart hoher Qualität in der Forschung. BASILEA ist Spezialist auf dem Gebiet der Antiinfektiva und der Onkologie. Was aus der intensiven Forschung jeweils im Ergebnis herauskommt, ist schwer vorauszusagen. Andererseits reicht ein erfolgreiches Produkt, um die Erwartungen explodieren zu lassen. Bei Umsätzen um rd. 130 Mio. CHF sind Marktwerte von 550 Mio. CHF keine überhöhte Größe. Deshalb gehen wir long.



