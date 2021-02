Noch 2021 will SpaceX die erste rein zivile Weltraummission umsetzen. Dabei soll die gesamte Mission einem wohltätigen Zweck zugutekommen. Die Crew wird über einen ungewöhnlichen Weg ausgewählt. Noch Ende des Jahres 2021 soll es so weit sein. Das Raumfahrtunternehmen von Tesla-Gründer Elon Musk plant die erste rein zivile Mission ins Weltall und hat bereits bekannt gegeben, wer einer der vier Insassen sein wird, die sich in den Orbit begeben werden. Dabei handelt es sich um den milliardenschweren Geschäftsmann Jared Isaacman, der das Kommando an Bord der Crew-Dragon-Kapsel übernehmen ...

