Sie ziehen sich aus für die gute Sache und wollen so Leben retten! Denn um auf die Vorsorge von Brust-, Prostata- und Hodenkrebs aufmerksam zu machen, überwinden sich 16 Prominente und lassen im neuen VOX-Showhighlight "Showtime of my Life - Stars gegen Krebs" ihre Hüllen fallen. Nicole Staudinger, Stefanie Hertel, Ulla Kock am Brink, Mirja du Mont, Mimi Fiedler, Elena Carriére, Lili Paul-Roncalli und Nadine Angerer machten gestern in der Ladies Night den Anfang und begeisterten am Montagabend zur Primetime die VOX-Zuschauer*innen! Gute 7,4 Prozent Marktanteil der 14- bis 59-Jährigen und starke 8,8 Prozent (Zielgruppe 14-49) schalteten die erste Folge des Showhighlights ein. Insgesamt verfolgten 1,80 Mio. Zuschauer (ab 3) die acht Promidamen bei ihrer intimen Reise - vom ersten Kennenlernen über ihre berührenden Geschichten bis hin zur großen Show-Performance vor Familie und Freunden*. Wer "Showtime of my Life - Stars gegen Krebs" verpasst hat, kann die Sendung online auf TVNOW abrufen.Auch im Anschluss konnte um 22:50 Uhr das "Prominent! Spezial - Showtime of my Life" mit 7,7 Prozent Marktanteil (14 bis 59 Jahre) bzw. 7,9 Prozent Marktanteil (14-49 Jahre) punkten, in dem die Promis auch hinter den Kulissen zur Show begleitet wurden und über ihre größten Ängste sprachen.Bei Social Media stieß die erste Folge "Showtime of my Life - Stars gegen Krebs" auf sehr großen Zuspruch - ein paar Stimmen zu StarsgegenKrebs aus dem Netz:- Mit das Beste, was ich in letzter Zeit im Fernsehen gesehen habe! Ich habe in knapp einer Stunde schon mehrere Tränchen vergossen... Die Frauen sind alle toll und stark, ich bin morgen auf die Männer gespannt! starsgegenkrebs Vox ShowtimeofMyLife- Ich hab lange nicht mehr so viel geheult wegen einer Fernsehshow. You did it again, @VOXde! StarsgegenKrebs- Danke für den A****tritt zur Vorsorge zu gehen. starsgegenkrebs- StarsgegenKrebs ist wahrscheinlich die beste, schönste und wichtigste Sendung, die dieses Jahr läuft und überhaupt je gelaufen ist.- Tolle Show! Geht mir gerade sehr nahe. Und wenn durch die Sendung nur ein Bruchteil der ZuschauerInnen zur Vorsorge geht, dann hat sich das schon gelohnt! Die Damen legen heute stark vor. Bin auch gespannt auf die Herren. @voxde Showtimeofmylife Soml oder StarsGegenKrebs- Eine unfassbar ehrliche, emotionale und so tief berührende Show! Großartige Frauen und unfassbar viel Liebe und Respekt. Hach ist das schön! starsgegenkrebs- So, bis heute gehörte ich selbst zur Kategorie "Nein." Dank StarsGegenKrebs habe ich mir nun einen monatlichen Reminder in den Kalender gesetzt. Ab jetzt werden alle vier Wochen die Brüste abgetastet. Danke, @VOXde, für den Denkanstoß. Wir sollten es uns wert sein, Ladies. Schon heute um 20:15 Uhr zeigt VOX die zweite Folge von "Showtime of my Life - Stars gegen Krebs", in der sich dieses Mal die acht Promimänner der Herausforderung stellen. In der Men's Night wollen dann Bastian Bielendorfer, Faisal Kawusi, Jimi Blue Ochsenknecht, Jochen Schropp, Marco Russ, Philipp Boy, Thorsten Nindel und Uli Roth für die Vorsorge von Prostata- und Hodenkrebs sensibilisieren. Dafür lassen sie sich sogar selbst in der Show untersuchen. Teils selbst betroffen wissen die Männer, wie wichtig eine Früherkennung ist, um gute Heilungschancen zu haben. Auch heute können sich die Zuschauer*innen im Anschluss auf ein "Prominent! Spezial - Showtime of my Life" um 22:50 Uhr freuen. *Alle Teilnehmer wurden vorab negativ auf das Coronavirus getestet.