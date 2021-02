Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die 6,5-jährige EFSF-Aufstockung wurde zu MS -11 durchgeführt, so die Analysten der Helaba.Dies sei als gelungen zu bezeichnen, denn das Buch der 2-Mrd.-WNG-Emssion habe bei 7,8 Mrd. EUR gelegen. Dennoch zeige sich, dass Themenbonds (ESG) weiterhin mit einem Renditeabschlag emittiert werden könnten. So habe die EU im Rahmen von SURE in der letzten Woche ein siebjähriges Papier zu MS -16 trotz der etwas längeren Laufzeit teurer abgesetzt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...