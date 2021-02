DJ Fresenius will Dividende 2020 erhöhen und sparen

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Fresenius will für 2020 die Dividende erhöhen, nachdem der Bad Homburger DAX-Konzern trotz coronabedingter Belastungen die Jahresziele bei Umsatz und Gewinn nach eigenen Angaben "erreicht" hat. Für 2021 stellt der Konzern angesichts weiterer coronabedingter Belastungen ein neues Sparprogramm in Aussicht.

Auf der Basis vorläufiger nicht testierter Zahlen habe sich der bereinigte Nettogewinn am unteren Ende der Spanne von minus 4 Prozent bis plus 1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert verändert. 2019 hatte Fresenius 1,869 Milliarden Euro verdient. Ebenso sei dies beim Umsatz geschehen, bei dem Fresenius bereinigt ein Plus zwischen 3 und 6 Prozent im Vergleich zu Vorjahreswert von 35,409 Milliarden Euro angepeilt hatte. Konkrete Zahlen natte das Unternehmen nicht, dies soll wie geplant am 23. Februar geschehen.

Ohne die geschätzten Covid-19-Effekte hätte der Bad Homburger Konzern laut Mitteilung seine ursprüngliche Prognose voll erfüllt. Vor Ausbruch der Pandemie hatte Fresenius ein bereinigtes Umsatzplus zwischen 4 und 7 Prozent angepeilt und einen bereinigten Nettogewinn, der um 1 bis 5 Prozent zulegen sollte.

Für das Geschäftsjahr 2019 hatte Fresenius eine Dividende von 0,84 Euro je Aktie gezahlt. "Fresenius beabsichtigt, die Serie von bisher 27 Dividendenerhöhungen in Folge fortzusetzen", teilte das Unternehmen mit.

Die Aktie von Fresenius sowie der Tochter Fresenius Medical Care brach zu Handelsbeginn ein, nachdem FMC für 2021 eine Gewinnwarnung aufgrund coronabedingter Belastungen und erhöhter Covid-19-Sterblichkeit bei Dialysepatienten ausgegeben hatte, die sich auch auf die Ergebnisse der Mutter auswirken wird. Die Aktie verlor im frühen Handel um knapp 9 Prozent ein, die der Tochter FMC um fast 14 Prozent.

Im laufenden Jahr erwartet Fresenius nach der Gewinnwarnung der Dialysetochter Fresenius Medical Care und aufgrund coronabedingter Belastungen negative Auswirkungen auf die Ergebnisse. Um diese abzufedern, will der Konzern "zusätzliche, konzernweite Initiativen zur weiteren Verbesserung der Profitabilität starten". Details zu den Kosten- und Effizienzmaßnahmen sollen mit der Veröffentlichung der Ergebnisse für 2020 bekannt gegeben werden.

