München (ots) - TELE 5 präsentiert ab dem 12. Februar die erste Staffel von "Fargo", die Serie inspiriert durch den gleichnamigen, Oscar-prämierten Filmklassiker.



"Dies ist eine wahre Geschichte." - mit dieser Behauptung beginnt jede der insgesamt zehn Episoden, die allesamt nach Koans, Parabeln oder Paradoxien benannt wurden. Mit jeder Minute zieht "Fargo" die Zuschauer:innen tiefer hinein in ein wirres Konstrukt aus Mord, Verbrechen, Habsucht, Intrigen und Lügen, und springt dabei bewusst zwischen ländlicher Naivität und urbaner Grausamkeit hin und her.



TELE 5 zeigt ab dem 12. Februar freitags um 20:15 Uhr zwei Episoden von "Fargo" in Doppelfolge sowie samstags zur gleichen Zeit drei Episoden am Stück. Zudem sind alle Episoden nach der jeweiligen Ausstrahlung 7 Tage lang auf 5flix verfügbar. Die zweite Staffel ist für den Sommer 2021 auf TELE 5 geplant.



