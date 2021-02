Die jüngsten Kursgewinne an der Wall Street haben die Anleger am Dienstag zu Käufen an den europäischen Aktienmärkten animiert. Dax und EuroStoxx50 stiegen um jeweils etwa 1,5 Prozent auf 13.802 beziehungsweise 3590 Punkte. Dagegen entwich die Luft aus den Spekulationsblasen um GameStop, Silber und die Kryptowährung Ripple.

Den vollständigen Artikel lesen ...