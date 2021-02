Goldman Sachs hat im vergangenen Jahr ein Rekordergebnis eingefahren. Der Tradingboom - ausgelöst durch Corona - ließ die Kasse klingeln. Keine andere Bank an der Wall-Street setzt so stark auf das Handelsgeschäft wie die Goldmänner. Experten erwarten für 2021 allerdings weniger volatile Märkte und eine härtere Regulierung für Bankinstitute unter dem neuen Präsidenten Joe Biden. Die Aktie hat nach Zahlen am 19. Januar zudem korrigiert. DER AKTIONÄR erklärt, warum Anleger sich davon nicht verwirren ...

