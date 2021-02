Daimler-Zertifikate mit bis zu 11%-Chance und 25% Schutz

Nur von einem kurzen aber kräftigen Kursrückgang im Oktober 2020 unterbrochen, konnte sich die Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000) von ihrem Märztief bei 21 Euro kontinuierlich nach oben hin absetzen. Am 25.1.1 konnte die Aktie kurzfristig sogar wieder die seit einigen Jahren nicht mehr gesehene Marke von 60 Euro überwinden. Nach der Veröffentlichung der nicht zuletzt wegen der starken Geschäftsentwicklung in China über den Erwartungen liegenden Zahlen für das vierte Quartal reagierte die Daimler-Aktie zunächst mit einem Kursrückgang, der sich in weiterer Folge ein Kursplus von bis zu 2 Prozent umwandelte.

Wegen des positiven Zahlenwerks bekräftigten namhafte Analysehäuser, wie beispielsweise J.P.Morgan, mit Kurszielen von 70 Euro ihre Kaufempfehlungen für die Daimler-Aktie. Kann sich die Daimler-Aktie in den nächsten Monaten halbwegs auf ihrem aktuellen Niveau behaupten, dann wird sich eine Investition in Bonus- und/oder Discount-Zertifikate bezahlt machen.

Bonus-Zertifikat mit 11% Chance und 25% Sicherheitspuffer

Das UBS-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000UE4VKB4) auf die Daimler-Aktie mit Barriere bei 45 Euro, Bonuslevel und Cap bei 58 Euro, BV 1, Bewertungstag 17.12.21, wurde beim Daimler-Kurs von 59,88 Euro mit 52,00 - 52,08 Euro gehandelt. Da das Zertifikat derzeit mit 52,08 Euro zu bekommen ist, ermöglicht es in weniger als 11 Monaten einen Bruttoertrag von 11,36 Prozent, wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 24,85 Prozent auf 45 Euro oder darunter fällt.

Berührt oder unterschreitet die Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere, dann wird die Rückzahlung des Zertifikates mit dem am 17.12.21 ermittelten Schlusskurs der Aktie - maximal mit 58 Euro - erfolgen.

Discount-Zertifikat mit 8% Chance und 23% Discount

Wer hingegen mit Discount und ohne der Gefahr einer Barriereberührung mit Hilfe der Daimler-Aktie zu einer Seitwärtsrendite im Bereich von 8 Prozent gelangen möchte, könnte eine Investition in das J.P.Morgan-Discount-Zertifikat (ISIN: DE000JM5FJS5), BV 1, Bewertungstag 17.12.21, mit Cap bei 50 Euro in Erwägung ziehen.

Beim Aktienkurs von 59,88 Euro wurde das Zertifikat mit 46,32 - 46,33 Euro gehandelt. Das Zertifikat ist mit einem Abschlag von 22,63 Prozent günstiger als die Aktie zu bekommen. Notiert die Daimler-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps von 50 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 50 Euro zurückbezahlt. Somit ermöglicht dieses Zertifikat in den nächsten 11 Monaten einen Bruttoertrag von 7,92 Prozent, wenn die Aktie am Bewertungstag oberhalb des Caps von 50 Euro notiert. Somit kann die Aktie sogar um 16,49 Prozent fallen, bevor die Maximalrendite dieses Zertifikates in Gefahr gerät. Notiert die Daimler am Bewertungstag unterhalb des Caps von 50 Euro, dann wird auch dieses Zertifikat mit dem am Bewertungstag festgestellten Kurs der Daimler-Aktie zurückbezahlt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Daimler-Aktien oder von Anlageprodukten auf Daimler-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de