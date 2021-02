Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit Blick auf den ITRAXX Senior Financial versprechen die kommenden Tage spannend zu werden, so die Analysten der Helaba.Einerseits sei der Sprung über die 55-Tagelinie mehrfach auf Schlusskursbasis bestätigt worden, sodass mittelfristig mit einer Spreadausweitung zu rechnen sei. Andererseits sei die für den weiteren Verlauf wichtige Widerstandszone bei 63,5/64,0 noch nicht überwunden worden. Insofern gelte es, getreu dem Motto: "Der Markt hat immer Recht", abzuwarten, welche Richtung letztendlich eingeschlagen werde. Einmal mehr hätten die Quartalsberichte die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Bedingt durch die Kosten für den Umbau sowie die höhere Risikovorsorge rutsche die Banco Sabadell in Q4 in die Verlustzone. Unter dem Strich habe ein Verlust von 201 Mio. EUR zu Buche gestanden, im Vergleich zu einem Minus von 15 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. ...

