Linz (www.anleihencheck.de) - Am letzten Freitag schrieben wir über die Stärke der Tschechischen Krone (CZK), so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Diese setze sich fort: Gestern habe sich EUR/CZK praktisch den ganzen Nachmittag unter 26,00 gehalten und mit 25,91 sei der tiefste Kurs seit Beginn der Coronakrise im März 2020 erreicht worden. Auftrieb der CZK habe letzte Woche am Dienstag ein von Bloomberg veröffentlichtes Interview mit dem Gouverneur der Tschechischen Nationalbank (CNB) Jirí Rusnok verliehen. "Ich weiß nicht, ob wir die Zinssätze einmal, zweimal oder gar nicht erhöhen werden" - mit dieser Aussage zur Leitzinsentwicklung in diesem Jahr habe Rusnok die Markterwartungen bestätigt, wonach die CNB viel früher als andere Zentralbanken in Europa die Geldpolitik straffen könnte. ...

