LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone ist die Wirtschaft in den Herbstmonaten in der zweiten Corona-Welle geschrumpft. Im vierten Quartal sei die Wirtschaftsleistung (BIP) im Quartalsvergleich um 0,7 Prozent gesunken, teilte das europäische Statistikamt Eurostat am Dienstag nach einer ersten Schätzung mit. Analysten hatten für Oktober bis Dezember im Schnitt mit einem etwas stärkeren Dämpfer gerechnet und einen Rückgang um 0,9 Prozent erwartet.

Damit ist die starke Konjunkturerholung der Sommermonate nach dem Rekordeinbruch im Frühjahr im Zuge der ersten Beschränkungen im Kampf gegen die Pandemie beendet. Im dritten Quartal, also von Juli bis September, war die Wirtschaft der Eurozone noch um 12,4 Prozent gewachsen.

Im Gesamtjahr 2020 sank das BIP im Euroraum um 6,8 Prozent und damit so stark wie noch nie./jkr/jsl/jha/