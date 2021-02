Starke Zeichnungsnachfrage nach Auto1-Aktien, aktiver Varta-Handel

Werbung



Ein Berliner Startup strebt am Donnerstag an die Börse und kann sich schon reger Zeichnungsnachfrage erfreuen. Varta zählte am Montag zu den am aktivsten gehandelten Basiswerten - was war passiert?



Zwei Tage vor dem Börsengang des Berliner Startups Auto1, einem Online-Gebrauchtwagenhändler zeichnet sich eine große Zeichnungsnachfrage ab. Mit einem voraussichtlichen Ausgabepreis von 38 Euro pro Aktie ist das obere Ende der Preisspanne erreicht. Auf diesem Niveau kann das Unternehmen mit einem Erlös von 1,83 Mrd. Euro rechnen und würde eine Bewertung von 7,6 Mrd. Euro erreichen. In der letzten Finanzierungsrunde lag die Bewertung noch bei 2,9 Mrd. Euro.



26,3 Mio. Aktien sollen ausgegeben werden, von denen die Firmengründer Hakan Koc und Christian Bertermann bis zu 21,9 Mio. Aktien beisteuern. Der japanische Technologieinvestor Softbank verkauft hingegen keine Aktien, akzeptiert jedoch die Verwässerung seines Anteilsbesitzes von 20 Prozent auf 16,9 Prozent. Nach dem Börsengang am Donnerstag werden voraussichtlich auch Hebelprodukte von HSBC auf die Aktie von Auto1 handelbar sein.



Short-Squeeze ist in diesen Tagen vermutlich das Modewort an der Börse schlechthin. Auch Varta war davon betroffen. Seit Beginn des Jahres zeigte sich die Aktie sehr volatil. Am vergangenen Donnerstag markierte das Papier des Batterieherstellers bei 181,30 Euro noch ein Allzeithoch, ehe am Freitag ein Minus von mehr als 16 Prozent zu Buche stand. Was war geschehen?





Hedgefonds mussten sich scheinbar nun auch mit Varta-Aktien eindecken. Lag die Short-Quote bei Varta zu Jahresbeginn insgesamt noch bei knapp 9 Prozent, standen am Freitag nicht einmal mehr 1 Prozent der Aktien auf der Short-Seite. Diese zusätzliche Nachfrage sorgte wohl für eine Art Short-Squeeze. Dennoch gehörte Varta am Montag immer noch zu den meist gehandelten Basiswerten.



