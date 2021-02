Märkte um 12: DAX im Aufwind - Fresenius-Medical-Care-Aktie im freien Fall

Der DAX legt am Dienstagmittag zeitweise um über ein Prozent zu und notiert im Bereich der 13.800er-Marke. Die 14.000er-Marke ist damit wieder in Schlagreichweite gerückt. Gelingt hier der Ausbruch nach oben, könnte der DAX in Kürze neue Rekordstände markieren.

Die Lage an der Frankfurter Börse

DAX +1,3% 13.804 MDAX +1,3% 31.858 TecDAX +1,5% 3.461 SDAX +1,2% 15.503 Euro Stoxx 50 +1,6% 3.588

Heftiger Kurseinbruch bei Fresenius-Medical-Care-Aktie

Am Dienstagmittag gibt es im DAX 28 Gewinner und nur zwei Verlierer. Die größten Gewinner sind Volkswagen VZ (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039), MTU Aero Engines (WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0) und Continental (WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004).

Das Schlusslicht im DAX war am Dienstagmittag die Aktie von Fresenius Medical Care (WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802), die zeitweise um über zwölf Prozent einbrach. Grund für den Kursrutsch ist, dass das Dialyse-Unternehmen wegen der Corona-Pandemie für 2021 einen tiefen Ergebniseinbruch für möglich hält, wie Fresenius Medical Care am Montagabend erklärte.

Bildquelle: Pressefoto Fresenius SE & Co. KGaA

Ebenfalls im Fokus der Anleger steht aktuell Wacker Chemie (WKN: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881). Wacker Chemie konnte sich 2020 trotz Corona überraschend gut behaupten. Außerdem weckt der Siltronic-Anteilsverkauf beim MDAX-Chemie-Konzern Fantasien. Die Aktie des Chemie-Konzerns kletterte am Dienstag zeitweise auf den höchsten Stand seit dem August 2018.

Den vollständigen Artikel lesen ...