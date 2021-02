In ihrem aktuellen KFM-Mittelstandsanleihen Barometer zu der 7,5%-Anleihe der Ekosem-Agrar AG mit Laufzeit bis 2024 (WKN A2YNR0) ergaben sich 3,5 von möglichen Sternen. Aus dem KFM Barometer: Die Ekosem-Agrar AG mit Sitz in Walldorf ist die deutsche Holdinggesellschaft der EkoNiva Gruppe, einem der größten russischen Agrarunternehmen und nach Volumen der größte Rohmilchproduzent in Russland und Europa. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...