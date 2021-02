Die Ölpreise an den internationalen Börsen können am Dienstagvormittag kräftig zulegen. Der Preis für ein Barrel Rohöl (Brent) klettert um 1,30 Dollar auf 57,60 Dollar. Das für den Heizölpreis ausschlaggebende Gasöl verbucht ein Plus von 16 Dollar und steigt auf 470 Dollar je Tonne, was dem höchsten Stand seit knapp einem Jahr entspricht. Gleichzeitige Verluste von Euro und Franken gegenüber dem US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...