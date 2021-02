von Sven Parplies, Euro am Sonntag Elizabeth Harmon wächst in einem Waisenhaus in der amerikanischen Provinz auf und entdeckt ein ganz besonders Talent: Schachspielen. Ihr Kampf gegen die von Männern dominierte Welt der 1960er ist im Lockdown der Gegenwart zu einem unerwarteten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...