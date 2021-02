DGAP-News: Greencells GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

02.02.2021

Greencells GmbH als Best Issuer SME Green Bonds 2020 ausgezeichnet Platziertes Volumen des besicherten Green Bond 2020/2025 erfolgreich von 15 Mio. Euro auf 20 Mio. Euro erhöht

Saarbrücken, 2. Februar 2021 - Die Greencells GmbH, ein weltweit agierender EPC- und O&M-Dienstleister für Utility-Scale-Solarkraftwerke, gehört zu den Preisträgern der BOND MAGAZINE Awards 2020, die bereits zum zehnten Mal vergeben wurden. Das Unternehmen wurde als Best Issuer SME Green Bonds 2020 ausgezeichnet. Greencells konnte dabei insbesondere bei den wesentlichen Kriterien Anleihe-Performance und Kennzahlen überzeugen.



Andreas Hoffmann, CEO der Greencells GmbH: "Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung als Best Issuer SME Green Bonds 2020. Vor allem als Debütant am Kapitalmarkt stellt dieser Award für uns einen außerordentlichen Erfolg dar. Gleichzeitig sehen wir uns darin bestätigt, dass wir mit unserem besicherten Green Bond eine attraktive Investmentmöglichkeit geschaffen haben."



Der besicherte 6,5 % Green Bond 2020/2025 (ISIN: DE000A289YQ5) mit einem Emissionsvolumen von bis zu 25 Mio. Euro notiert seit dem 9. Dezember 2020 im Freiverkehr (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Emission wurde von der DICAMA AG als Financial Advisor und von der ICF BANK AG als Bookrunner begleitet. Nach der erfolgreichen Platzierung einer ersten Tranche über 15 Mio. Euro konnten nun Investoren für weitere 5 Mio. Euro gewonnen werden. Damit notiert die Anleihe derzeit in einem Gesamtvolumen von 20 Mio. Euro.



Über die Greencells GmbH:

Die Greencells GmbH ist ein weltweiter Anbieter von EPC- und O&M-Dienstleistungen, der sich auf Utility-Scale-Solarkraftwerke spezialisiert hat. Gemeinsam mit der Schwestergesellschaft Greencells Group Holdings Ltd. (zusammen "Greencells-Gruppe"), die weltweit als Solar-Projektentwickler tätig ist, verfügt das Unternehmen in allen Projektphasen über das Know-how, um Solarprojekte aus einer Hand optimiert zu planen, zu finanzieren, umzusetzen und zu betreiben. Die 2009 gegründete Greencells GmbH mit Hauptsitz in Saarbrücken beschäftigt rund 70 Angestellte sowie mehrere hundert Fachkräfte an den jeweils aktiven Baustellen. Als einer der größten europäischen Anbieter von Solarkraftwerken war die Greencells-Gruppe bereits am Bau bzw. an der Planung von über 2,1 GWp Leistung in mehr als 25 Ländern erfolgreich beteiligt.



Greencells-Kontakt:

Alexandra Roger-Machart | Head of Communications and PR

ir@greencells.com | Mobile: +49 172 397 0957



Greencells GmbH

Bahnhofstr. 28

66111 Saarbrücken

Deutschland

www.greencells.com



Finanzpresse-Kontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

frank.ostermair@better-orange.de | Telefon: +49 89 88 96906 25



Better Orange IR & HV AG

Haidelweg 48

81241 München

Deutschland

