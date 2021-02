Bislang lief es für Magic Leap nicht allzu gut. Jetzt aber will das Startup die zweite Version seiner Augmented-Reality-Brille im vierten Quartal 2021 auf den Markt bringen. Noch im Frühjahr 2020 schienen die Aussichten für Magic Leap wenig rosig. Im April mussten 1.000 Mitarbeiter gehen, wenig später kündigte Firmengründer Rony Abovitz seinen Rücktritt vom Chefposten an. Die AR-Brille Magic Leap verkaufte sich einfach zu schlecht, ein Strategiewechsel in Richtung Firmeneinsatz war die Folge. Jetzt startet die seit September als Magic-Leap-CEO firmierende ehemalige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...